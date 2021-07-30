В Воронеже адвоката будут судить за мошенничество на разводе клиентки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 42-летняя адвокат. Женщину обвинили в обмане клиентки по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Вскоре уголовное дело будет рассматривать суд. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в апреле 2018 года к защитнице обратилась 44-летняя местная жительница. она попросила представлять ее интересы в суде при разделе имущества с бывшим мужем. Адвокат убедила женщину, что она якобы сможет повлиять на решение суда в пользу доверительницы. Но за свои услуги попросила 150 тысяч рублей.

Клиентка сначала передала ей 50 тысяч, а затем пообещала остальное выплатить после суда. В октябре 2018 года суд вынес решение в пользу бывшего супруга клиентки. При этом адвокат этот факт скрыла, а клиентке сказала об обратном и вручила ей поддельное решение суда. После этого женщина передала ей оставшиеся 100 тысяч.

В 2021 году при рассмотрении иска бывшего супруга о выселении женщины из квартиры обман раскрылся. Тогда женщина обратилась к правоохранителям.