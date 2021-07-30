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Общество30 июля 2021 17:31

В Воронеже водителей снова ждут сплошные проверки на дорогах

Очередной рейд пройдет в ночь с 30 на 31 июля
Юрий КОЗЛОВ
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В ночь с 30 на 31 июля инспекторы ГИБДД будут останавливать все машины на заранее выбранном участке дороги.

В ночь с 30 на 31 июля инспекторы ГИБДД будут останавливать все машины на заранее выбранном участке дороги.

Фото: из архива «КП»

В ночь с 30 на 31 июля в Воронеже пройдут массовые проверки водителей. Особое внимание уделят грубым нарушениям правил. В частности, управлению автомобилем в пьяном виде.

«Сплошные» проверки подразумевают остановку инспекторами ГИБДД всех машин на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя будет нести алкоголем, или он неадекватно себя поведет, полицейские имеют право проверить его на трезвость и на употребление наркотиков.

В ГИБДД обращаются к сознательным воронежцам. Если Вы стали свидетелем грубых нарушений правил, в частности, управления автомобилем пьяным водителем, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-72 (круглосуточно).