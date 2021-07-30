Экологи выяснят, почему завоняла вода из реки Богучарка в Воронежской области

Фото – департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Экологи отобрали пробы воды из реки Богучарка, которая несколько дней назад цвести и источать затхлый запах. Также специалисты произвели замеры содержания в ней растворенного кислорода. Специалисты проведут исследования на предмет возможных превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом 30 июля сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

– Содержание растворенного кислорода в р. Богучарка на момент замеров составляло от 7,9 мг/дм3 до 9,8 мг/дм3 при предельно допустимой концентрации 6,0 мг/дм3», – сообщил замначальника отдела государственного экологического надзора департамента Михаил Шишкин.

Как отметили в ведомстве, результаты исследований проб воды будут переданы в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов для принятия мер.

Как отметила руководитель департамента Наталья Ветер, ситуацию с Богучаркой держат на контроле. Следят и за другими воронежскими реками.

– Экстремальные погодные условия, установившиеся на территории Воронежской области этим летом, напрямую способствовали снижению поверхностного уровня воды в реках, в результате чего они, особенно малые, мелеют и пересыхают. Течение замедляется, русла рек превращаются в сеть небольших озёр-стариц. Страдает от этого, в первую очередь, рыба. Чтобы повлиять на этот процесс, нужны комплексные меры по сохранению и возрождению сети малых рек на территории региона, в первую очередь, расчистка русел. Как показывает опыт Усманки (Новоусманский район), Казинки (Калачеевский район) и других рек, где в разное время уже прошли восстановительные работы, такой подход дает большой положительный эффект, пояснила Наталья Ветер.

Также сейчас разрабатывается проектное решение по расчистке реки Богучарки в границах города Богучара. Кроме того, продолжается ремонт гидротехнических сооружений.