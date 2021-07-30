В Воронежской области 18-летний парень угнал у пенсионера «семерку», чтобы покататься

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Новохоперском районе полицейские задержали 18-летнего парня, угнавшего ВАЗ-21070 у местного пенсионера. Злоумышленник катался, пока не закончился бензин, а потом попросту бросил автомобиль в соседнем районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 30 июля, парень угнал авто из гаража 82-летнего жителя села Красное. Он ночью пробрался на территорию домовладения пенсионера, вскрыл замок и запустил двигатель транспортного средства без ключа зажигания. Молодой человек сначала катался по селу, а после направился в Таловский район. Там то у него и закончился бензин. Бросив автомобиль, он вернулся домой.

Авто полицейские вскоре нашли, а по следам рук вычислили и угонщика. В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Оказалось, что парень ранее уже был судим за имущественные преступления. Кроме того, он является фигурантом уголовного дела по факту аналогичного угона автомобиля на территории Новохоперского района. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.