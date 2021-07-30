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Происшествия30 июля 2021 14:01

Бывший муж обманом выудил у жительницы Воронежа почти 130 тысяч рублей

Он занял деньги на покупку оборудования для стрижки собак и не вернул
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Полицейские задержали в Липецкой области скрывавшегося почти два года 50-летнего воронежца, который обманом выудил у бывшей жены 129 890 рублей и не вернул. Злоумышленник занял деньги еще в августе 2019 года якобы на покупку оборудования для стрижки собак. Зная, что такой бизнес у него есть, женщина деньги дала. Только после этого бывшего супруга и след простыл.

Тогда 40-летняя женщина обратилась в дежурную часть ОП № 4 УМВД России по Воронежу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В ходе комплекса проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Липецкой области. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний воронежец. В отделе полиции он признался в содеянном и пояснил, что скрывался от правоохранителей в соседнем регионе. Сейчас мужчина находится в СИЗО.