Зураб Церетели изготовил для Воронежа памятник покровителям семьи Петру и Февронии

Зураб Церетели в 2016 году приезжал в Воронеж на презентацию собственной выставки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известный художник Зураб Церетели изготовил памятник святым покровителям семьи, любви и верности князю Петру и княгини Февронии Муромским. Скульптуры установят у храма рядом с сити-парком «Град». День открытия пока не называется.

- Договоренности с Зурабом Константиновичем были достигнуты в 2016 году. Пять лет, и день открытия «дышит в спину», - сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен Евгений Хамин.

Брак Петра и Февронии - образец добродетельной христианской семьи. Эти святые одинаково почитаются и церковью, и народом. Памятники Петру и Февронии есть почти во всех крупных городах России, а дата 8 июля считается одной из самых популярных среди молодоженов.

Зураб Церетели известен, например, тем, что создал памятник Петру I в Парке Музеон, стелу мемориального комплекса на Поклонной горе, монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией, который установлен на Тишинской площади и десятки других. Сейчас он является президентом Российской академии художеств.

Кстати, в том же 2016 году Зураб Церетели сделал дар музею имени Крамского, где проходила его персональная выставка, - одну из своих картин - «Я садовником родился».