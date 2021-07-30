Под Воронежем «Лада» сбила мотоцикл: ранены двое

Последствия аварии.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В четверг, 29 июля, около 19 часов на 523 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария, в которой пострадали два человека.
47-летний местный житель, руливший «Ладой Грантой», при развороте не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Хонда» и сбил его. В аварии получила серьезные травмы 43-летняя пассажирка «Лады». Жительницу Новоусманского района, как и 34-летнего мотоциклиста (также местного жителя) отвезли в больницу.
Судя по всему, мотоцикл влетел в переднюю пассажирскую дверь "Лады".
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские выясняют, почему водитель «Лады» не уступил дорогу мотоциклисту.