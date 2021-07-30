В Воронеже двух человек госпитализировали после столкновения «Тойоты» и «Лады»

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

29 июля примерно в 9:00 у дома № 188 по улице Октябрьская столкнулись два автомобиля «Тойота Марк 2» и «Лада Приора». За рулем иномарки был 34-летний местный житель. Он ехал из микрорайона Тепличный в сторону микрорайона Шилова. При развороте на прилегающую территорию и случилось столкновение с «Ладой Приора», которой управлял 29-летний воронежец.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Оба водителя получили телесные повреждения и с места ДТП были доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре - 77, на федеральных трассах - 12, в районах области - 21. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек.