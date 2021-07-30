40-летний житель Воронежской области отнял продукты у 70-летнего пенсионера

40-летнему жителю Петропавловского района, отобравшему продукты у 70-летнего пенсионера, грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Петропавловском районе произошла мерзкая кража. В среду, 28 июля, в селе Петропавловка на улице Пролетарской 70-летний пенсионер возвращался к себе домой с купленными в магазине продуктами. Его остановил детина средних лет. И потребовал отдать пакет с продуктами, угрожая расправой. Пожилой человек испугался и сделал то, что требовал грабитель. А тот ушел.

Пенсионер обратился с заявлением в полицию. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. 40-летнего местного жителя задержали в его квартире и доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.