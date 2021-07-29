Из Липецка в Воронеж пустили новый автобус

Из Липецка в Воронеж на новом автобусе можно приехать в 11.00, а обратно - в 14.10. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один автобус начал ездить по маршруту Липецк — Воронеж — Липецк со среды, 28 июля. По пути водители останавливаются в городе Усмань Липецкой области и в селе Новая Усмань Воронежской.

Выезжают в Воронеж автобусы нового маршрута в 8.30 с автовокзала «Липецк». В 9.30 они прибывают автостанцию города Усмань (там останавливаются на 10 минут), в 10.30 — в село Новая Усмань (также десять минут отдыха). На конечную, воронежский автовокзал «Левобережный», автобусы приезжают в 11.00.

Обратно из Воронежа в Липецк автобус отправляется в путь в 11.40. В село Новая Усмань он заезжает в 12.00, там десять минут стоит. Затем остановка в городе Усмань — в 13.00 (отправление в 13.10). В Липецк автобус приезжает в 14.10.