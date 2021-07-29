В Воронеже известный воронежский тренер пожаловался на долгое ожидание скорой и умер

Константин Копцев. Фото: скрин со страницы тренера в Фейсбуке. Фото: другой источник.

Умер известный воронежский тренер по подводному плаванию Константин Копцев. Он воспитал чемпионов СССР, Европы и мира по этому виду спорта. Скончался тренер в субботу, 24 июля, в больнице в отделении кардиологии.

А незадолго до смерти утром 24 июля Константин Копцев разместил такой пост на странице в Фейсбуке:

– Жахнула температура 39,3. Вызвал скорую вчера в 18 ч. До сих пор никто не приехал. Это как?

Многие воронежцы сейчас в связи с пандемией коронавируса сталкиваются с проблемами при вызове скорой. Диспетчеры говорят, что все неотложки на выезде и порой приходится ждать вместо нескольких минут по несколько часов.