В Воронеже мошенники начали собирать деньги за полет на открывшемся над водохранилищем троллее

Цена заметно ниже официальной

1 августа в Воронеже планируют открыть троллей - необычный аттракцион, представляющий из себя стремительный спуск с крыши ресторана «1586» на дамбу Чернавского моста по специальному тросу.

Однако за несколько дней до старта мошенники уже начали предлагать воронежцам в социальных сетях купить билет по заниженной цене - 500 рублей. О том, как аферисты выходят на своих жертв, не сообщается. Однако организаторы аттракциона уже заявили, что горожанам стоит быть внимательнее и не переводить деньги неизвестным аккаунтам в соцсетях.

В будние дни удовольствие прокатиться на троллее официально обойдется в тысячу рублей, в выходные – в 1200. В стоимость билета включен проезд назад с Чернавской дамбы на электролодке.

Проект ранее получал субсидии из федерального бюджета.