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Общество28 июля 2021 15:30

В центре Воронежа установили модель первого российского паровоза

Макет выполнен в масштабе один к одному
Олег ИВАНОВ
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Первый такой паровоз в нашей стране был построен в 1834 году

Первый такой паровоз в нашей стране был построен в 1834 году

Фото: пресс-центр ЮВЖД.

Модель первого российского паровоза появилась в сквере Дворца культуры железнодорожников к 155-летию Юго-Восточной железной дороги. Это макет паровоза Черепановых, выполненный в масштабе один к одному - сообщили в пресс-центре ЮВЖД.

Первый такой паровоз в нашей стране был построен в августе 1834 года русскими механиками, крепостными мастерами отцом и сыном Черепановыми на Выйском заводе. Ефим и Мирон Черепановы конструировали паровоз почти полгода в свободное от работы время.

Воронежский макет легендарного паровоза изготовил коллективом Воронежского тепловозоремонтного завода имени Ф. Э. Дзержинского.