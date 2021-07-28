В центре Воронежа установили модель первого российского паровоза

Первый такой паровоз в нашей стране был построен в 1834 году Фото: пресс-центр ЮВЖД.

Модель первого российского паровоза появилась в сквере Дворца культуры железнодорожников к 155-летию Юго-Восточной железной дороги. Это макет паровоза Черепановых, выполненный в масштабе один к одному - сообщили в пресс-центре ЮВЖД.

Первый такой паровоз в нашей стране был построен в августе 1834 года русскими механиками, крепостными мастерами отцом и сыном Черепановыми на Выйском заводе. Ефим и Мирон Черепановы конструировали паровоз почти полгода в свободное от работы время.

Воронежский макет легендарного паровоза изготовил коллективом Воронежского тепловозоремонтного завода имени Ф. Э. Дзержинского.