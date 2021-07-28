Воронежца, погубившего мать в горящей квартире, приговорили к исправительным работам

За причинение смерти по неосторожности 44-летнего воронежца приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Утром 28 января 2021 года мужчина в собственной квартире на улице 25 Января бросил непотушенную сигарету на пол в одной из комнат. После он спокойно ушел. От контакта тлеющей сигареты с горючими предметами произошло возгорание.

Находившаяся в это время в квартире 77-летняя мать мужчины не смогла покинуть помещение. Старушка получила термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Спасатели эвакуировали пожилую женщину и доставили в медучреждение. Но несмотря на квалифицированную помощь, через некоторое время женщина скончалась.

Как ранее сообщал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев, на следствии мужчина признал вину.