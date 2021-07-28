В Воронежской области «Дэу Нексия» влетела в опору линии электропередач

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 июля примерно в 9:55 в городе Россошь 63-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на обочину дороги, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. ДТП случилось у дома №1А по улице Заводская.

- В результате ДТП водитель и его пассажир - 49-летний житель Россошанского района с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 98 ДТП, из них в областном центре – 68, на федеральных трассах - 8, в районах области - 22. В 5 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 9 человек, 1 погиб.