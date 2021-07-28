В ДТП, унесшем жизнь 15-летней девочки, участвовал автомобиль главы района Воронежской области

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В унесшем жизнь девочки-подростка ДТП, которое случилось в Новоусманском районе 27 июля, участвовал служебный автомобиль администрации Панинского района. В «Тойоте» на пассажирском сидении находился 63-летний глава района Николай Щеглов. Эту информацию подтвердили «КП-Воронеж» в районной администрации.

Николай Щеглов Фото: с сайта администрации Панинского района

Напомним, по информации регионального ГУ МВД, 59-летний житель Липецкой области на «Рено Логан» двигался со стороны поселка Сомово в направлении Новой Усмани и врезался в «Тойоту Камри», которая ехала во встречном направлении. За рулем второй иномарки был 52-летний житель Воронежской области.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Рено» и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель «Тойоты» и его 63-летний пассажир попали в больницу. 15-летняя девочка, которая находилась в первой машине, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.