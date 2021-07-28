В Воронежской области началась проверка воды в реке Дон на наличие нефтепродуктов, железа и фенолов

Фото: ​​Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора приступили к отбору проб воды, донных отложений и контролю режима использования водоохранных зон Дона в Воронежской области.

- Отбор проб будет проведен на 6 участках: в районе сброса сточных вод от очистных сооружений «РВК-Воронеж», МУП «Аквасервис» г. Нововоронеж, МУП «Водоканал» г. Лиски, МКП «Богучаркоммунсервис» г. Богучар, в зоне расположения Нововоронежской атомной станции АО «Росатом», а также в месте впадения реки Воронеж в реку Дон, - пояснил руководитель Центрально-Черноземного управления Алексей Карякин.

Ранее мы писали, что с июля по октябрь 2021 года в Воронежской области и соседней - Липецкой пройдет наблюдение за экологическим состоянием акватории и водоохранных зон реки Дон.

Эксперты специализированной лаборатории Воронежского филиала ЦЛАТИ до конца октября проведут лабораторные исследования на наличие в воде загрязняющих веществ: нефтепродуктов, цинка, железа, меди, марганца, аммония-иона, фосфатов по Р, взвешенных веществ, БПК5, нитритов, фенолов. В пробах донных отложений также оценят наличие этих загрязняющих веществ.

До 2030 года на улучшение состояния одной из крупнейших рек России - Дона, проходящего в том числе через Воронежскую область, - планируют направить более 100 млрд рублей.