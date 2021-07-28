В Воронежской области появилось социальное сопровождение для людей с ВИЧ

Жители Воронежской области с ВИЧ в трудной жизненной ситуации, а также те, кто особо уязвим к этому заболеванию, теперь могут обратиться за помощью социального работника. Он готов доставить в Центр СПИД на плановые осмотры, привезет врача на дом для прохождения обследования, заберет терапию в медучреждении и передаст в руки. Направление социального сопровождения запустили в АНО «Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний “Ты не один”».

Воспользоваться помощью социального работника могут люди с инвалидностью, беременные женщины, родители с ВИЧ, имеющие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей с ВИЧ-инфекцией, люди с ВИЧ, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также люди в непростой жизненной ситуации с неподтвержденным ВИЧ.

- Персонифицированная работа с этими группами населения позволит нам не потерять их из поля наблюдения в период коронавирусной инфекции (многие опасаются посещать медицинские организации «без особой надобности» и стараются реже пользоваться общественным транспортом), поддержать их уровень приверженности к лечению, - рассказывает руководитель АНО «Ты не один» Наталья Коржова.

Направление социального сопровождения запущено в рамках проекта «Есть коннект», который реализуется на средства Благотворительного фонда развития филантропии КАФ по программе «Обними цифру». Вся помощь предоставляется бесплатно.

В группе «ВКонтакте» АНО «Ты не один» все желающие смогут получить ответы на самые волнующие вопросы о ВИЧ от врача-эпидемиолога и психолога. Люди с ВИЧ также могут обратиться за помощью к равному консультанту и психологу проекта посредством мессенджеров, по телефону и видеосвязи:

Наталья Коржова, равный консультант – 89204322063.

Владимир Коржов, социальный работник – 89518561407.

Анна Круглова, психолог – 89009310377.