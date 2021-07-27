В Воронеже мошенники многоходовой комбинацией выудили у своей жертвы 1,1 миллиона рублей

За свою доверчивость девушка заплатила более миллиона рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

28-летняя жительница Ленинского района стала жертвой наглых мошенников.

23 июля днем ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковского счета некие преступники пытались снять три тысячи рублей. Потом спросил, сколько денег на счете и какие у девушки есть еще и банковские карты.

Собеседница дала аферисту данные двух своих карт и сообщила, что на них остались 14 и 47 тысяч рублей. Через полчаса ей позвонил якобы еще один сотрудник службы безопасности банка. Он подтвердил информацию о незаконном доступе мошенников к ее банковскому счету и заявил, что в ближайшее время с ней свяжутся полицейские.

Через несколько минут девушке вновь позвонили. Мужчина представился полицейским. Он еще раз подтвердил факт незаконного доступа к карте и сообщил, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник банка.

Снова звонок, незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты денег на счете и необходимости их перевода на более безопасные счета убедил девушку обналичить 45 тысяч рублей. Затем, следуя инструкции мошенника, она перечислила деньги через ближайший банкомат на номер телефон, который дал аферист. После этого преступник заявил, что нужно зайти в ближайший офис банка и оформить на себя кредит на максимально возможную сумму, не объясняя причины таких действий. Замороченная девушка выполнила эти инструкции, но получила отказ в выдаче кредита.

Однако мнимый сотрудник банка потребовал от нее установить мобильное приложение этого банка и подать электронную заявку о кредите на 650 тысяч рублей. Поздним вечером женщине пришло сообщение об одобрении кредита. Она сразу сообщила об этом якобы сотруднику службы безопасности банка в переписке через мессенджер.

Утром следующего дня с девушкой связался этот же мужчина и сообщил, что ей нужно прийти в магазин (при этом указал его адрес), где нужно купить смартфон Xiaomi и сим-карту и установить на смартфоне приложение «Google Pay». Выполнив эти инструкции, женщина получила новую установку: идти к банкомату в Ленинском районе и привязать свои карты к установленному приложению. Она снова согласилась. При этом, следуя инструкциям мошенника, подносила смартфон к банкомату для одобрения операций, в суть которых не вникала. Так с ее счета были похищены кредитные деньги.

Выполняя требования афериста, женщина оформила кредиты еще в двух банках на суммы 115 и 319 тысяч рублей соответственно и аналогичным образом перевела деньги на неизвестные ей счета.

Затем лжесотрудник службы безопасности банка потребовал от женщины идти в новый банк за кредитом, где она получила отказ. Мошенник сообщил своей жертве о необходимости уплаты налога для получения кредитной карты. Вскоре с ней связался еще один незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что для того чтобы банк выдал кредитную карту, ей необходимо уплатить налог на сумму 146 тысяч рублей.

На этот раз девушка решила рассказать о сложившейся ситуации своей матери. Та посоветовала дочери позвонить в один из банков по номеру горячей линии. Там ей пояснили, что никакого незаконного доступа к ее счету нет. Женщина обратилась в полицию только, когда перевела мошенникам более 1,1 млн рублей.

- Всего 26 июля в Воронежской области было десять мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около 2,4 млн рублей. Пять из афер были совершены под предлогом незаконного доступа к банковской карте, остальные маскировались под продажу товаров либо оказания услуг. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Советуем не доверять звонкам незнакомцам, призывающих совершить сомнительные финансовые операции, - сообщили в региональном ГУ МВД.