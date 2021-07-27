15-летняя девочка погибла при столкновении двух легковушек под Воронежем

Фото: сайт ГУ МВД по Воронежской области.

Унесшее жизнь девочки-подростка ДТП случилось в Новоусманском районе 27 июля. Как сообщили в региональном ГУ МВД, примерно в 13.40 на 6 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. 59-летний житель Липецкой области на «Рено Логан» двигался со стороны поселка Сомово в направлении Новой Усмани и врезался в «Тойота Камри», которая ехала во встречном направлении. За рулем второй иномарки был 52-летний житель Воронежской области.

Фото: сайт ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель «Рено» и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель «Тойоты» и его 63-летний пассажир попали в больницу. 15-летняя девочка, которая находилась в первой машине, скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.