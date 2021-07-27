В Воронежской области закрывают школу

Спортзал, как и вся Сериковская школа, видимо, скоро опустеет. Фото: с сайта Сериковской средней школы.

В паблике «Бутурлиновка Онлайн» Аксинья Литвинова разместила пост, в котором рассказала о закрытии школы в селе Сериково.

- 20 июля заместитель главы администрации Бутурлиновского района Черных Т.И. и руководитель отдела по образованию Подповетная Л.П. провели сход граждан по поводу закрытия школы. Просьба родителей и учителей не закрывать школу не была услышана. Финансирование школы государству в тягость - выгоднее возить деток за 20 километров в другое село по разбитой дороге «процветающего» района. Каждая новая скамейка в Бутурлиновке освещается СМИ, а вот закрытие школы (а значит, исчезновение ещё одно населенного пункта) остается не замеченным.

Мы обратились за комментарием в сельскую администрацию. Глава села Владимир Варычев по поводу закрытия школы сказал следующее:

- Основная причина такого решение в том, что не хватает двух учителей – математики и биологии/химии. В школе было 23 ученика, сейчас трое ее окончили, осталось 20. Дети разъезжаются. Есть вроде бы вариант, что они могут учиться в школе села Кучеряевка, но многие, как я знаю, уже уехали в Бутурлиновку.