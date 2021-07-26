В Воронежской области следователи возбудили дело за фиктивную вакцинацию мужчины

За внесение ложных сведений в единую медицинскую базу неустановленный пока медработник рискует получить до двух лет лишения свободы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту фиктивной вакцинации жителя Подгоренского района.

По данным следствия, в июне 2021 года некий медицинский работник, трудящийся в Подгоренской районной больнице (личность его еще не установили) внес ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. По ним выходило, что один из местных жителей прошел вакцинацию против «ковида». На самом деле прививку мужчина не делал. За эти действия медработник получил три тысячи рублей.

- Следователи допрашивают свидетелей. Они также изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования. Вместе с сотрудниками регионального управления МВД наши работники продолжают выяснять обстоятельства преступления, – сообщил и.о. руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Роднев. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Максимальная ответственность, грозящая сотруднику больницы, - два года лишения свободы.