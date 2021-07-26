В Воронеже синоптики изменили прогноз: жара станет еще сильнее

В такую погоду хорошо отдыхать у фонтанов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возвращающаяся в Воронеж жара будет еще сильнее, чем синоптики предполагали ранее. Температура опять достигнет 30 градусов и скакнет еще выше.

- Пришедший антициклон оказался несколько более жарким, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Ранее думали, что температура будет около +30, но не выше. Теперь же прогнозируем два дня подряд с +31 градусом. В то же время на ближайших выходных пока ожидаем чуть менее жаркую погоду - +27…+29. Связано это с приходом небольшого циклона.

Во вторник, 27 июля, ночью вместо северного подует северо-восточный ветер, который принесет с собой пасмурную погоду и +17 градусов. Днем солнце иногда будет заходить за тучи. Температура повысится до +30.

В ночь на среду, 28 июля, снова сменится ветер – на этот раз на восточный. Снова будет облачно на этот раз при +18 градусах. Днем подует юго-восточный ветер. При переменной облачности возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +31 градуса.

В четверг, 29 июля, ночью снова изменится ветер – теперь на юго-западный. При пасмурной погоде возможен дождь, синоптики прогнозируют +21 градус. Днем на солнце будут набегать тучи. Снова вероятен дождь, но будет жарко - +31.

В ночь на пятницу, 30 июля, будет пасмурно, но без дождя, и снова +21. Днем при переменной облачности метеорологи прогнозируют +30.