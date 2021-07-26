В Воронеже столкнулись две «Лады»: ранен один из водителей

22-летнему водителю оказали первую помощь и отпустили домой. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 25 июля, у дома № 11 на улице Домостроителей произошла авария. Столкнулись «десятка» и 12-я «Лада». На место аварии выезжали сотрудники МЧС, чтобы смыть с дороги топливо.

В городском отделе пропаганды ГИБДД рассказали об аварии подробнее:

- 12-й «Ладой» рулил 23-летний мужчина, «десяткой» - 22-летний водитель. Травму получил тот, кто помладше. Молодому человеку оказали первую помощь. Травмы у него были не тяжелые – ушибы и ссадины. Поэтому водителя отпустили домой.