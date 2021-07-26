В Воронежской области снова растет заболеваемость коронавирусом

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Кривая заболеваемости коронавирусом в Воронежской области снова поползла вверх. По данным оперативного штаба на 26 июля в регионе зарегистрировали 478 новых случаев болезни. Что на три случая больше, чем сутками ранее. Напомним, что до этого в течение нескольких дней суточный прирост постепенно снижался. К этому дню общее число заболевших достигло 101 611.

Выздоровел 291 пациент ранее поставленным диагнозом. Всего поборовших болезнь в Воронежской области 94 740 человек.

От осложнений коронавируса на 26 июля скончались в общей сложности 4 275, суточный прирост летальных случаев составил 14 человек.