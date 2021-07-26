Воронежец продал взятую в лизинг машину

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Директор воронежской компании обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что неизвестный в октябре 2019 года неизвестный приобрел у него автомобиль «Рено Каптюр» в лизинг. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник продал автомобиль неизвестному лицу. В результате компании был причинен материальный ущерб в размере 700 000 рублей.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого в Липецкой области. Им оказался 50-летний воронежец, ранее судимый за аналогичное преступление. Мужчина рассказал полицейским, что в соседнем регионе скрывался от правосудия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.