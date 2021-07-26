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Происшествия26 июля 2021 10:01

На воронежской трассе опрокинулась фура, водитель погиб

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Лискинском районе
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В воскресенье около 5.40 на автодороге «Дон» в Лискинском районе погиб 30-летний водитель автомобиля «Скания». По предварительным данным полиции, фура двигалась со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. По какой-то причине водитель не правился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В результате грузовик опрокинулся, сбив при этом дорожный знак.

От полученных ранений водитель погиб на месте. Полицейские проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 80 ДТП, в том числе 45 – на дорогах Воронежа. В шести авариях пострадали пять человек, один погиб.