На воронежской трассе опрокинулась фура, водитель погиб

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В воскресенье около 5.40 на автодороге «Дон» в Лискинском районе погиб 30-летний водитель автомобиля «Скания». По предварительным данным полиции, фура двигалась со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. По какой-то причине водитель не правился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В результате грузовик опрокинулся, сбив при этом дорожный знак.

От полученных ранений водитель погиб на месте. Полицейские проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 80 ДТП, в том числе 45 – на дорогах Воронежа. В шести авариях пострадали пять человек, один погиб.