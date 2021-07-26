В Воронеже подвели итоги «Детского референдума»

Такой стритарт появился во дворе школы №13 в Воронеже Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже с целью изучения проблем и потребностей школьников прошел «Детский референдум». В нем приняли участие более 3000 школьников со всей области от 11 до 17 лет. Организаторы преследовали цель выявить проблемы и интересы детей в разных сферах: академическая деятельность, дополнительные занятия, хобби и свободное время, общение с друзьями и семьей, взгляды на будущее и саморазвитие.

Оказалось, что более чем у половины опрошенных нет кумиров, они хотят быть похожими сами на себя. Организаторы также выяснили, сколько времени тратят ребята на обучение, что позволит скорректировать программы.

На основе выводов референдума активисты Воронежского регионального отделения РДШ разработали эскизы стритартов, которые в течение лета появятся на стенах школ. Темами для сюжетов стали отсутствие свободного времени, сложности выбора будущей профессии. Рисунки дети наносят на стены совместно с приглашенными художниками.