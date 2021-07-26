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Общество26 июля 2021 8:46

В Нагорной дубраве Воронежа начались рейды против квадроциклистов

Нарушителям режима охраняемой территории грозит штраф
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Большая Воронежская экологическая тропа"

Страница сообщества "Большая Воронежская экологическая тропа"

За последний год Большая Воронежская экотропа неоднократно страдала от вандалов и людей на квадроциклах. В связи с этим на пешеходном маршруте организовали рейды с участием сотрудников департамента природных ресурсов и экологии, которые останавливали любителей езды о лесу и объясняли, что территория Воронежской нагорной дубравы является государственным природным заказником областного значения, и проезд транспортных средств вне дорог общего пользования здесь запрещен. Нарушителям режима охраны парка внесли предупреждения.

В будущем рейды станут регулярными, к ним будут также привлекать полицейских. А тем временем волонтеры продолжают благоустройство экотропы: в минувшие выходные они восстановили помост у старого дуба. Эта конструкция защищает прикорневое пространство от вытаптывания, поскольку дуб очень популярен у туристов.

В планах волонтеров – обустроить тропику к этому настилу и огородить помост по периметру кроны.