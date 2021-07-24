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Происшествия24 июля 2021 10:15

Пять человек попали в больницу после аварии с грузовиком в Воронежской области

Водитель вакуумной машины «ГАЗ» не вовремя решил развернуться
Олег ИВАНОВ
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23 июля примерно в 7:40 в Рамонском районе 59-летний местный житель попытался развернуться на грузовике «ГАЗ» с цистерной для транспортировки и слива жидких отходов. Водитель вакуумной машины должен был пропустить другой автомобиль - Chevrolet Lacetti Klan - но не сделал этого.

За рулем иномарки был 28-летний житель Липецкой области - он ехал в попутном направлении. Остановиться перед маневрирующим грузовиком мужчина не успел.

- В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti Klan и его пассажиры: 18, 38 и двое 36 лет - жители Липецкой области - с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.