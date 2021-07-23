В Воронеже во время капремонта часть крыши рухнула на балкон

Такая неприглядная картина возникла в ходе капремонта крыши дома в Тенистом. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В доме № 40 на улице Берег реки Дон в поселке Тенистом подрядчик проводил ремонт крыши, наплевав на всякие соображения безопасности. Вот что рассказала об этих работах местная жительница Ирина:

- Мусор с крыши сбрасывают прямо под наш балкон. И не вывозят его, не смотря на многочисленные звонки и просьбы руководству. Мало того, рухнувшая часть крыши разбила стекла балкона, сам он под тяжестью мусора деформировался. А еще ремонтники уничтожили грунт с виноградом, клубникой и цветами на нашем участке.

В региональном Фонде капремонта признали факт грубейших нарушений правил проведения работ подрядчиком. И сообщили, что его обяжут возместить ущерб - провести замену окон или отремонтировать лоджию — как решат хозяева квартиры. Также подрядчика заставят вывести весь скопившийся во дворе в ходе ремонта мусор.