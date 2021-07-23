В Воронеже «Левобережные очистные сооружения» могут заставить сделать цех для борьбы с вонью через суд

Пока ситуация на "Левобережных очистных сооружениях" кардинально не меняется. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили работу ООО «Левобережные очистные сооружения». Руководству коммунального предприятия припомнили, что еще в конце 2019 года на предприятии должен был появиться цех механического обезвоживания осадка. В этом случае отходы канализации перестали бы поступать на иловые карты, что помогло бы справиться с вонью не только в ближайших к ним районах города, но и в более отдаленных. Однако цеха до сих пор нет.

- По итогам проверки природоохранная прокуратура направила в Левобережный районный суд иск. В нем предлагают возложить на ООО «Левобережные очистные сооружения» обязанность окончить строительство цеха механического обезвоживания осадка, - сообщили в Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуре.