Мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил будущее проспекта Революции с подрядчиком и горожанами

Вадим Кстенин отметил важность общественного и строительного контроля за ходом обновления проспекта Революции Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В октябре из Германии в Воронеж привезут клены «Кливленд» высотой около 5,5 метров. Такие деревья хорошо прижились в Советском сквере города. Теперь же они должны украсить обновляемый проспект Революции. Ранее мы рассказывали, что 27 лип под присмотром экологов «переехали» с главной улицы города на Московский проспект.

22 июля мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил озеленение проспекта Революции, перенос коммуникаций под землю и укладку плитки с подрядчиком и неравнодушными горожанами.

Согласован и размер приствольных решеток (1,5 на 1,5 метра) по размеру кома земли закупаемых деревьев, их размер просили увеличить и общественники Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Генеральный подрядчик готов за свой счет спрятать электрические сети в кабельную канализацию. Подготовительные работы по переносу коммуникаций под землю уже проведены на первом участке - у Петровского сквера, земляные работы завершаются у дома №21 по проспекту Революции.

По словам Вадима Кстенина, после того, как плитку на главной улице города вскрыли, обнаружились неучтенные коммуникации - приходится вносить изменения в проектную документацию.

- Это, наверное, первый шаг в реализации проекта «Чистое небо». Моя мечта - все провода спрятать под землю, но для этого нам не хватает сегодня нормативного регулирования, причем не на муниципальном уровне. Думаю, что в ближайшее время в стране будут приняты определенные решения, которые позволят нам эту программу реализовать и со временем видеть небо без проводов. Работы по благоустройству проспекта Революции идут сейчас в графике, хотя поначалу было небольшое отставание за счет опять же неучтенных коммуникаций, с которыми приходилось работать. Пока каких-то нарушений мы не видим, - сказал Вадим Юрьевич.

Сейчас варианты архитектуры для проспекта Революции подбирают вместе с проектировщиками Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

У Петровского сквера мансуровским и санарским гранитом выложен первый участок пешеходной части. Плитку укладывают со швами, чтобы избежать сколов. У фасадов зданий будет небольшая темная полоса, основную часть сделают визуально менее монотонной. На уже уложенный участок для его тестирования загоняли «сорокотонник» - просадки не произошло. После завершения укладки пройдет еще одна проверка.

Лавочки и урны на проспекте будут в светлом тоне, чтобы пешеходная зона была максимально расширена визуально. Опытный образец обнарядки опоры декоративных элементов из чугуна подрядчик ждет к середине августа. После этого будет принято решение о запуске в серию элементов.

Мэр акцентировал внимание подрядной организации, что уже сейчас необходимо продумывать как вести работы на второй стороне проспекта, поскольку она будет более сложной из-за большего количества общественных пространств.

- Вижу понимание процессов со стороны подрядчика. Здесь и архитекторы, и общественники контролируют все, вплоть до укладки плитки, а технические специалисты принимают необходимые решения. По всем направления у генерального подрядчика есть заключенные контракты на поставку необходимых материалов. В этом году планируем полностью закончить нечетную сторону и приступить к подготовке на другой стороне, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.