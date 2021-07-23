Под Воронежем 78-летний водитель «семерки» врезался в две машины и погиб

У "семерки" от капота мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 июля, в 19.15 на 11 километре дороги Воронеж-Тамбов в Новоусманском случилось смертельное ДТП.

78-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу в месте, где это делать запрещено. Там он врезался в «Тойоту-Короллу», за рулем которой была 33-летняя женщина. А потом столкнулся еще и с «Пежо-206» (им управлял 36-летний водитель).

"Тойота" выглядит не очень сильно поврежденной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Пожилого водителя «семерки» после ДТП увезли в больницу, там он умер. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

- Всего 22 июля в Воронежской области было 155 ДТП, из них 109 – в Воронеже. 31 авария случилась в районах, еще 15 – на федеральных трассах. В 14 ДТП один человек погиб, 15 получили травмы. 12 водителей оштрафованы за то, что ехали пьяными, - добавили в региональном ГУ МВД.