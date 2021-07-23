Воронежская вакансия инженера возглавила ТОП самых высокооплачиваемых в России

Инженер по наладке и испытаниям может существенно пополнить свой бюджет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 22 июля, эксперты сервиса «Работа.ру» опубликовали новый рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.

К немалому удивлению многих самый большой заработок предлагают соискателю не в Москве и в Санкт-Петербурге, а в Воронеже. Инженеру по наладке и испытаниям обещают платить до 200 тысяч рублей в месяц. Требования к соискателю: знание современных технологий систем водоподготовки и очистки сточных вод, готовность к продолжительным оплачиваемым командировкам, как минимум, трехлетний опыт работы в этой сфере. Обязанности – проведение пусконаладочных работ на водоподготовительных установках, разработка программ и методик испытаний и подготовка документации.

На втором месте московская вакансия. Инженер испытательной лаборатории в столице может получать около 200 тысяч рублей. Третье место занимает питерская вакансия. В Санкт-Петербурге судовому сварщику готовы платить до 160 тысяч рублей в месяц.