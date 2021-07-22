Воронежцы рассказали о напавшем на девочек парне

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Воронежцы сообщили в соцсетях о парне, который вечером пытался приставать к двум 12-летним девочкам. Камера видеофиксации с одного из домов на улице Артамонова запечатлела момент, когда он догоняет школьниц. Те бросаются в разные стороны, а парень продолжает преследовать одну из них и хватать ее за различные части тела. Девочке удалось забежать в магазин и попросить о помощи.

После этого жители скрутили хулигана и передали его полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным полиции, молодой человек не совершал действий сексуального характера в отношении школьниц.