В пятницу на семи улицах Воронежа будут работать дорожники

В Воронеже продолжается начатый в преле плановый капитальный ремонт улиц в рамках национального проекта. В ночь на 23 июля и днем пятницы работы пройдут по следующим адресам:

– улица 50-летия ВЛКСМ (от улицы Героев России до улицы Степанова): днем 23 июля разработка грунта, устройство песчано-подстилающего слоя и щебеночного основания;

– улица Антонова-Овсеенко: ночью с 22 на 23 июля – демонтаж остановочных павильонов;

– улица Лесная: днем 23 июля – устройство основания ресайклером;

– улица Подклетенская: днем 23 июля – устройство щебеночного основания;

– улица Степанова: днем 23 июля – устройство щебеночного основания;

– переулок Суворовский: днем 23 июля – разработка грунта;

– улица Чекистов: днем 23 июля – устройство песчано-подстилающего слоя;

– улица Юных Натуралистов (от улицы Героев России до дома № 13/1 по улице Юных Натуралистов): днем 23 июля – установка бортового камня.

В случае неблагоприятных погодных условий планы дорожников могут корректироваться.