Воронежцам покажут тайную жизнь животных и последствия лесных пожаров

Фото с сайта Хоперского заповедника

В ближайшее время Хоперский заповедник представит на суд зрителей две новых тематических фотовыставки. Одна из них познакомит гостей с тайной жизнью копытных животных, удивит, развлечет и порадует глаз. Вторая покажет последствия лесных пожаров и заставит задуматься о цене беспечности.

- В 21-ом веке, делая в день по 10-20 снимков, мы, кажется, стали забывать, что фотография есть маленькое чудо, которое в руках умельца становится настоящей магией, - рассказали авторы идеи. - Магия эта настолько сильная, что способна вызвать эмоции самого разного спектра: от эстетического восторга, удивления, умиления до тяжкой горести, жалости, леденящего ужаса и страха. Особая сложность в этом деле – суметь «поймать» неуловимое, выкрасть кусочек времени и пространства, наглядно показать недоступный обывателю кусочек жизни.