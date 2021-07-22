На 8% могут подорожать автомобили у воронежских дилеров

Автомобили у воронежских дилеров могут подорожать этой осенью на 8%. Такой прогноз изданию De Facto дал региональный директор Fresh Auto Воронеж Андрей Скрипский. По его словам, причинами роста стали нестабильность курса рубля, задержки в логистике из-за новой волны ковида, корректировка прайс-листов в соответствии с инфляцией и сохранение дефицита машин.

- Складские запасы дилеров еще в прошлом году сократились как минимум на 20%. Сейчас эта цифра в 2-3 раза больше. Оптимальным же считается запас, который превышает план продаж в 1,2–1,5 раза. Срок ожидания авто клиентом по-прежнему составляет 2-6 месяцев, – комментирует Андрей Скрипский.

По мнению эксперта, повышение цен можно было бы остановить снижением таможенных сборов. Так как на остальные факторы практически невозможно повлиять даже на федеральном уровне.