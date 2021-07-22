В Воронеже ликвидировали маршрут №67а

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В рамках реализации транспортной реформы в Воронеже с четверга, 22 июля, ликвидировали маршрут №76а «Филиал стоматологической поликлиники №6 –вокзал Воронеж-1». Высвободившиеся в результате машины, по словам чиновников, направят на маршрут №63. Он частично повторяет маршрут №76а, но является более протяженным. Автобусы этого маршрута следуют от Филиала стоматполиклиники № 6» в микрорайон «Озерки» по улицам 9 Января, Беговой, Новгородской, Хользунова (в обратном направлении – Беговой), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина и Шидловского.