В Воронеже байкер попал под «Рено Дастер»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг около 14.30 у дома 75 по улице Богдана Хмельницкого 27-летний байкер на «Хонде» попал под колеса «Рено Дастер», за рулем которого находился 60-летний воронежец. По предварительным данным полиции, автомобиль двигался со стороны улицы Артамонова, и в какой-то момент водитель решил развернуться.

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Байкера с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют в полиции.