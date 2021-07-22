В Воронеже работодатель "зажал" сотруднице двойную плату за работу в выходные дни

По жалобе сотрудницы в ООО «ТД ЭкоНива Молочные Продукты» государственная трудовая инспекция провела внеплановую проверку.

Женщина сообщила, что за пять отработанных праздничных дней работодатель ей заплатил в обычном, а не повышенном размере. Факт нарушения Трудового кодекса в процессе проверки подтвердился. Инспекция привлекла к административной ответственности виновных. По предписанию контролирующего ведомства работнице начислили и выплатили недостающие суммы.

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