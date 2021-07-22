Воронежец до полусмерти избил соседа, угнавшего у него машину и устроившего на ней ДТП

Мужчина устроил самосуд Фото: из архива «КП»

32-летний житель дома на улице Артамонова в Воронеже оставил у подъезда многоэтажки свой ВАЗ-2112 и поднялся в квартиру за вещами. Пока владелец отсутствовал, его 29-летний сосед завладел машиной и отправился на ней на берег водохранилища. По дороге, будучи нетрезвым, угонщик устроил ДТП, повредив кроме угнанной еще три припаркованных машины.

Когда хозяин ВАЗа узнал о произошедшем, то срочно отправился на место и избил соседа настолько, что тот попал в больницу. Врачи диагностировали у мужчины перелом ребер, что привело к пневмотораксу. Такие телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Следственно-оперативная группа задержала соседа потерпевшего, тот объяснил полицейским мотивы своего поступка.

- По факту неправомерного завладения транспортным средством полицейскими проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- А в отношении второго мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас он задержан и находится в изоляторе.