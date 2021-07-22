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Общество22 июля 2021 15:29

В День ВМФ воронежцам покажут «Петровскую регату»

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Основное зрелище пройдет на акватории водохранилища

Основное зрелище пройдет на акватории водохранилища

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 25 июля, в Воронеже пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню военно-морского флота. С утра во всех храмах Воронежа запланированы поминальные богослужения, они начнутся в 8.00.

Тематические торжества состоятся во всех районах города, но главное зрелище ожидает горожан на акватории Воронежского водохранилища. По сложившейся уже традиции, горожанам покажут «Петровскую регату». Мероприятие начнется в 9.00 у Центра гребли на байдарках и каноэ.

Подробную программу праздника можно найти на сайте администрации Воронежа.