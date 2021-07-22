В Воронежской области отменили штормовое предупреждение на 22 июля

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра отменили объявленное ранее на день 22 июля штормовое предупреждение. Непогода «реализовала свои планы» накануне, 21 июля.

Напомним, в этот день в результате сильной грозы от разряда молнии погиб 23-летний скутерист. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

В отдельных районах области прошли сильные дожди и грозы с градом. Шквалистый ветер ломал стволы и ветви деревьев.

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