Молния убила скутериста в Воронежской области

В Воронежской области молния убила 23-летнего парня. ЧП произошло 21 июля у села Осетровка Верхнемамонского района. Молодой человек ехал на скутере по открытой местности во время грозы. В этот момент произошел разряд, и байкер упал.

Очевидцы вызвали врачей, однако парень скончался до их приезда. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в регионе 21 июля объявляли штормовое предупреждение. Местами по области прошли ливни и грозы с градом. А шквалистый ветер ломал стволы и ветви деревьев.

22 июля погода успокоилась, и объявленное ранее на четверг штормовое предупреждение спасатели отменили.