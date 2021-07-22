Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу «ЕР»

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Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни. Речь идет о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий».

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»). Он выразил уверенность, что этот и другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для реализации новой политики, ориентированной на повышение качества жизни на селе.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», — отметил Алексей Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу «Комплексное развитие сельских территорий», что во многом стало возможным благодаря «напористой позиции членов «Единой России» при обсуждении программы с финансовым блоком Правительства РФ.

Что касается Воронежской области, она является одним из лидеров среди всех регионов России по уровню софинансирования агропромышленного комплекса из областной казны. Ежегодно в бюджете на реализацию профильной областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» закладывается около 2,5 млрд рублей для софинансирования федеральных средств, отметил депутат Воронежской областной Думы, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Князев.

Парламентарий также рассказал, что в рамках партийного проекта «Российское село» в регионе реализуются программы по социальному развитию населенных пунктов. Ведется ремонт дорог и развивается межпоселковое сообщение, строятся больницы, ФАПы, школы и детские сады, Дома культуры, ведется благоустройство сельских территорий.

«Депутатами областной Думы разрабатываются и принимаются адресные меры поддержки для работников сфер образования, здравоохранения, культуры, проживающих в сельской местности. Я считаю, все это в целом, в перспективе позволит увеличить продолжительность жизни сельского населения, уменьшить миграционный отток, повысить уровень занятости, улучшить качество медицинского обслуживания в сельской местности, а значит сделать жизнь граждан комфортной», — подчеркнул Александр Князев.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела две стратегических сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.