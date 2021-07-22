К утру 22 июля в Воронежской области от коронавируса скончались 24 человека

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил утром 22 июля о 460 новых случаях заболевания. Всего с начала эпидемии болезнь обнаружили у 99 718 жителей региона. Тем не менее, суточный прирост плавно снижается третий день, что внушает надежду.

Выздоровели к четвергу 369 пациентов, всего - 93 471.

Но темпы смертности остаются высокими. По данным оперштаба, на утро 22 июля от осложнений болезни скончались еще 24 жителя региона. За весь период эпидемии умерли 4 203 человек.