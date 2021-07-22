В рейтинге чистоты контейнерных площадок Воронеж ниже среднего

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Народный фронт на основе мониторинга контейнерных площадок составил экологический рейтинг чистоты регионов. За основу исследования использовали сервис Яндекса, где жители 85 регионов оценили состояние 106,5 тысяч мусорок. Увы, Воронеж в списке занял в не лучшее место.

Так, в регионе обследовали 580 мест сбора отходов и лишь 14% из них имели информацию о компаниях, которые вывозят мусор. Это при том, что среднероссийский показатель – 37%. Чистыми воронежцы признали 43% площадок, в среднем по стране – 46%.

Только 5% мусорок оборудованы навесами (общероссийские данные - 29%). График вывоза мусора указан лишь на 12% площадок (по России – 19%).

Если чем и можно похвастать Воронежской области, так это наличием контейнеров для раздельного сбора. Здесь у нас цифра в 64% при среднероссийских показателях - 41%. Но в большинстве всего это лишь сетки для сбора пластика.

Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины чистых площадок в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском, Красноярском краях, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях.