В Воронеже грабитель побил охранника и вынес продукты из супермаркета

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Продавец супермаркета сообщила в полицию о грабеже. Девушка рассказала, что в торговый зал зашел мужчина, набрал продуктов и попытался с ними скрыться. Охранник побежал за похитителем, но тот несколько раз ударил сотрудника ЧОП и сбежал. Продавец описала примеры грабителя. По ним оперативники разослали ориентировку всем нарядам.

Уже через несколько минут сотрудники ППС задержали похожего мужчину. Им оказался 39-летний житель Аннинского района, ранее судимый за убийство.

В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет тюрьмы.